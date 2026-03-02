Vooropgesteld: Maersk is "an integrated logistics company that offers supply chain solutions for managing shipments and cargo" en hoewel enige woede na het lezen van dergelijk LinkedIn-gebrabbel begrijpelijk is, heeft een integrated logistics company ook recht op een plek om supply chain solutions for managing shipments and cargo aan de man te brengen, die dingen offeren zichzelf niet. Afijn, dat lukte dus: weer niet. Pro-Palestina activisten lieten eerder al een ravage achter, en deden dat vannacht nogmaals, want iets met wapenleveranties aan Israël. Ja, hoor eens, dan moet je ook niet gaan zeiken als er straks geen integrated logistics company that offers supply chain solutions for managing shipments and cargo meer over is, en we zijn teruggeworpen op niet-geïntegreerde logistics companies that offer supply chain solutions for managing shipments and cargo, of nog erger, niet-geïntegreerde logistics companies die helemaal geen solutions bieden for managing shipments and cargo, maar de hele dag een beetje nukkig voor zich uit zitten te kijken met de gordijnen dicht.