Wat een heeeeeerlijke dag om horizontaal op de tuinbank een GeenStijl Liveblog over de laatste ontwikkelingen in Iran te volgen (foto boven, Samantha). Niet via de app (die is deaud), wel zoals normale mensen via www.geenstijl.nl. Wat een heeeeeerlijke dag om vroeg aan het opdrinkbier te gaan. Wat een heeeeeerlijke dag om koud te douchen en de thermostaat terug te draaien - is ook nog eens leuk voor uw verbruik nu de gasprijs die door het dak is gejoekeld. Wat een heeeeeerlijke dag om alles te vergeten en u met uw kop in de zon eens minder druk te maken over de bewoordingen waarin ze bij de NOS de liefde verklaren aan die lul van een ayatollah, of wie welk pak draagt, waar uw abonnement op de NOS opgezegd kan worden en hoe het kan dat ze met 400+ fulltime trompetters toch net altijd de verkeerde toon aanslaan. Sjonge jonge wat een dag! En: weertje he?