Makkers, wild geraas, staken. Het wordt komend weekend 25 graden!!! Lezen we bij meteorologisch instituut @Jantje_ en dus is het waar. Dan zullen we na zeven maanden kutweer wel weer horen dat het hartstikke uitzonderlijk is in april maar zeven maanden kutweer is dat ook. Dus gaan we er eens lekker van genieten. Doe zoals Spartacus. Worstjes op Weber, koude opdrinkwijn in het glas, koele biertjes in de koelkast (dus niet de ijskast), lammetjes in de wei, de tuin hebt u al gedaan dus kunt u ervan genieten (optisch), vlinders in de buik, weer geen Elfstedentocht, bikini uit de kast, alles. En wat gaat u doen?