"Voor je het weet staat handhaving hier weer boetes uit te schrijven omdat er net een stoelpoot over de terraslijn staat." Voor je het weet staat handhaving hier weer boetes uit te schrijven omdat er net een stoelpoot over de terraslijn staat is Amsterdam in één zin. Amsterdam waar ""vroeger"" alles kon en mag en je nu verneukt wordt omdat er een stoelpoot net over de terraslijn staat. Of als je met je glaasje bier net over die denkbeeldige lijn loopt. Of als je na acht uur nog met je biertje naar buiten loopt. En dit is dus geen gevolg van conservatief gristenenbeleid ofzo, maar van 'progressieve' coalities: GroenLinks, PvdA, D66. Alles keihard reguleren, verbieden en afkaderen. Iedereen extreem binnen de lijntjes laten kleuren en als het effe kan ze ook nog een poot uitdraaien. En zelf maar zeiken dat de rafelranden van de stad verdwijnen. Ondernemers - die het sinds corona al zo makkelijk hebben - lekker opzadelen met een joekel van een verhoging op terrasbelasting. Maar ach, als zo'n ondernemer omvalt, kun je altijd nog een leuke Tours&Tickets of een Nutella-winkel in z'n pand proppen. En anders stuur je gewoon een paar keer extra die handhavers langs om op de regeltjes te mierenneuken!

Update 1 - Bruggen bouwen kunnen ze ook niet. In iedere normale stad bouwen ze in brug maar daar zijn ze in Amsterdam te gaar voor

Update 2 - Windmolens komen er natuurlijk wél. In Zuidoost, zodat Rutger Groot Wassink er in de grachtengordel zelf geen last van heeft

Update 3 - Scooters und brommers VERBOTEN. Dan de fatbike ook verbieden