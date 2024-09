In 2015 zegde Oscar Hammerstein zijn abonnement op de NY Times op. In april 2017 zegde hij zijn abonnement op de Volkskrant op. In juli 2017 zegde hij voor de tweede keer zijn abonnement op de Volkskrant op. In juli 2019 zegde hij voor de derde keer zijn abonnement op de Volkskrant op. In april 2021 zegde hij zijn abonnement op NRC op. In augustus 2022 zegde hij BIJNA zijn abonnement op Het Parool op. In augustus 2022 zegde hij wel zijn abonnement op Trouw op. Even later bleek dat hij helemaal geen abonnement op Trouw heeft, dus deze helemaal niet kán opzeggen. In oktober 2023 zegde hij voor de tweede keer zijn abonnement op NRC op. In oktober 2023 zegde hij voor de tweede keer BIJNA zijn abonnement op Het Parool op. In november 2023 zegde hij 'for ever' en voor de vierde keer zijn abonnement op de Volkskrant op. In mei 2024 zegde hij zijn abonnement op Trouw op - die hij toen kennelijk wel had. In mei 2024 zegde hij voor de vijfde keer zijn abonnement op de Volkskrant op. En vandaag, september 2024, heeft hij voor de ZESDE KEER zijn abonnement op de Volkskrant opgezegd.

Samenvatting: zes keer de Volkskrant opgezegd, twee keer NRC opgezegd, twee keer Trouw opgezegd (waarvan een keer loos alarm), twee keer BIJNA Het Parool opgezegd, een keer NY Times opgezegd

Pssst Oscar... abonnementje?