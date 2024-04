DOOR DE WIND! DOOR DE REGEN! Hahaha, iedereen die dit weekend in de rij op Schiphol stond om het GURE KLIMAAT te verlaten voor tropischer oorden is PWNT. Want het wordt fantastisch weder in Nederland komende week: 25 GRADEN. Niettemin wil iedereen hier heel graag weg & gáát weg. De Telegraaf vrijdag:

Een andere factor is dat meer mensen er recentelijk voor kozen om Nederland permanent te verlaten. Met 47.700 vertrekkers gaat het om een stijging van 32,9 procent ten opzichte van twee jaar geleden. Veruit de meeste emigranten trokken naar een ander Europees land.

En het wordt nog veel ergerder. Liefst 89% van de Telegraaf-lezers geeft aan ook te willen vertrekken. Kortom: we houden niemand meer over in Nederland! Overal leegstand! Kelderende huizenprijzen, desolate dorpen, neuspeuterende huisartsen, verlaten binnensteden, nooit meer files, niemand die nog pakjes bezorgt, huren met 50% omlaag, NPO naar 1 zender, eredivisie met maar 4 teams & 15 miljoen mensen, met een uitkering. Lekker overzichtelijk allemaal! Oant moarn.