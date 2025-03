Het is OFFICIEEL lente. De was krijgt als troost een extra scheut wasverzachter Morgenfris - en mag buiten hangen, tot euforie van de overbuurman, de smeerlap die met z'n verrekijker ("voor de vogels") weer naar onze frisse slipjes zat te koekeloeren (die van ons zijn niet te koop). De Toscaanse jasmijn is nog prachtig rood, maar kleurt langzaam groen, en het bier is koud. De schapen zijn geil als boter. Het gras ruikt ein-de-lijk weer naar gras. De kozijnen gaan in de verf. De mest gaat op het land. De wandelingen hand in hand, de schaatsen in het vet, het houthok op slot, de korte broeken van zolder, de velgen in de sop, de Barolo toch maar weer naar de kelder en de Grüner Veltliner toch weer naar de koeling. We zijn zo terug. Geniet van de lente & geniet van elkaar. Over negen maanden spreken we elkaar weer.