Hoera! Het is weer die tijd van het jaar. Het mag weer. Waarschuwen voor iets waar je zoveel verstand van hebt dat je niet eens weet welke week het precies is. Maar dat is juist het mooie van de Week Tegen De Lentekriebels. Dat is een week waarin ruimte is voor allerlei gevoelens, of je er nou over nagedacht of niet. Want als jij voelt dat seksuele voorlichting OEH VIES BAH GETSIE DERRIE is, dan zeg je gewoon OEH VIES BAH GETSIE DERRIE en dan zijn er allemaal types online die ook OEH VIES BAH GETSIE DERRIE roepen en dan heb je gelijk! Dat is toch een potje lekker, je krijgt er de kriebels van. Bijna net zo lekker als mensen die OEH VIES BAH GETSIE DERRIE roepen uitlachen en dan dromen dat je een dappere verzetsstrijder tegen een supermachtig Andrew Tate/Jordan Peterson/Monique Smit complot dat op het punt staat Nederland te veroveren. En ook dat is júíst het leuke van de Week Tegen De Lentekriebels: het is echt voor iedereen!