Prachtige kijkcijfers voor Onbekeken Nederland. Toch wel 98 doezoe kijkertjes voor Witte Magica en haar roedel idioten. Ongeveer evenveel als Tekst TV om 09.52, Geheugentrainer om 10.32, een of andere rerun van Ambulance Down Under, alle afleveringen van Two and a Half Men op Veronica, de miljoenste herhaling van Law & Order Special Victims Unit, de voorbeschouwing van een Vuelta-etappe op Eurosport en ook nog net ietsje minder dan de Klok en Het Weer op SBS6. Om 07.20 uur. Is er soms niemand geïnteresseerd in DE WAARHEID?