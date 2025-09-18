achtergrond

Morgen HARTSTIKKE MOOI weer man

neem vrij

Landgenoten! Als u nog kunt snipperen, snipper dan morgen een dagje vrij, en eind september ook. Wegens laatste kans. Wegens MOOI WEER. Nog één keer buiten de Weber aanslingeren, nog één keer een meter bier bestellen op een terras, nog één keer naar een gegarandeerd wolvenvrij naaktstrand. Voor echt TROPISCHE TENDENZEN moet u wel naar het zuiden, maar voor de rest wordt het overal lekker. Daarna donderen de dauwpunten denderend naar beneden (min 20) en wordt het drommels koud, en moet de thermostaat op 23, met een gasvoorraad DIE WE NIET HEBBEN. (Wel op de foto: Mevrouw Weerman)

Tags: weerman, zomer, zon, terras
@Pritt Stift | 18-09-25 | 21:00 | 81 reacties

