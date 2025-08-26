Er zijn veel slachtoffers te betreuren door het veranderende klimaat, dat weten we natuurlijk al veel langer. Mensen die verdrinken in Pakistan, mensen die sterven van de honger in Zuidelijk Afrika, inwoners van Kiribati die hun hele land kwijtraken aan de zee, dikke mensen (nou ja die gaan dan niet direct dood maar ze zweten zo, hè? Ook vervelend) en natuurlijk elk jaar een paar stormdoden in Nederland (zegt Timmermans). Toch blijkt de opwarmende aarde ons continent weer net ietsjes harder te raken dan we voor mogelijk hielden: DE IJSJES ZIJN OP. De supermarkten kampen met lege vriezers die normaal uitpuilden van de Magnums, Cornetto's, Dubbellikkers en andere bevroren versnaperingen omdat DE ZOMER TE LANG DUURT. De ijsfabrieken produceren tegen de klippen Calippo's op, maar de liklust van de Nederlander blijft aanhouden en is niet meer bij te benen. 'We produceren ontzettend veel ijs, de mensen eten nog meer ijs', aldus een woordvoerder van The Magnum Ice Cream Company. Om een grotere ramp te voorkomen zullen we alle zeilen bij moeten zetten. We moeten NU opschalen. We moeten TIEN nieuwe ijsfabrieken voor 2030. Zet Sywert op een vliegtuig naar China om extra vrieskisten op de kop te tikken. Iedereen NOODRAKETJES in huis. NU.