Ja luitjes omdat Rob Jetten zoveel vliegt kunnen wij volgende week lekker op het terras met z'n allen. Deden we gisteren ook al maar vrijdag wordt het mogelijk TWINTIG GRADEN. Dat is gewoon lekker kortebroekenzomerzonweer, maar dan in november. E-erben heeft de schaatsen geslepen, de rayonhoofden komen wekelijks bijeen, de koeien zijn op stal, de boerenkool is geil, de snowboards in de aanbieding en u ligt volgende week in uw blote kont in de achtertuin aan een pina colada te lurken. De laatste keer 20 graden in november was op 12 november 1926. Sporen we eigenlijk wel?