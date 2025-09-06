Nazomerzondag des doods! 30+ graden
Makkers wild geraas staken
NAZOMER! Nog één dag de bruinkrokante kroketkorst nafrituren in de nazomerzon (zie heerlijke foto). Het kan zondag, met temperaturen tot boven de dertig graden. Daarna herfst, daarna storm, daarna pisweer, daarna een prachtige winter met kraakheldere kou en de eerste Elfstedentocht sinds 'het is het is Angenent', daarna een overheerlijke, mooie en geweldig geurende lente met castagnetten die klakken, brood dat bakt en vrouwen die verleiden, dan een prachtige zomer met plezier en vertier en dan is de cirkel weer rond! Doe lief voor uw geliefde, veel plezier morgen.
Ga weg, dementor
Hier vind ik wat van...— Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) September 6, 2025
Kop (links) versus en weersverwachting van het @KNMI (rechts).
Spoiler: 99% van de Nederlanders gaat morgen NIET ervaren wat er in de kop staat. En wie krijgt dan achteraf het verwijt dat 'ze' er altijd naast zitten?
Please @ADnl Kap met dit soort koppen! pic.twitter.com/g1XmJ7e2nq
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZEEVLAM. Stranddag verwoest
De klootzakken!
Tropisch
Lekker genieten
CODE GEEL DES DOODS! Onweer, regen en hagel in aantocht
En het is BENAUWD, ook dat nog!
We spreken elkaar weer! Herfst definitief voorbij, BLOEDHITTE DES DOODS AANSTAANDE
En als het niet klopt hebben we in ieder geval gelachen