NAZOMER! Nog één dag de bruinkrokante kroketkorst nafrituren in de nazomerzon (zie heerlijke foto). Het kan zondag, met temperaturen tot boven de dertig graden. Daarna herfst, daarna storm, daarna pisweer, daarna een prachtige winter met kraakheldere kou en de eerste Elfstedentocht sinds 'het is het is Angenent', daarna een overheerlijke, mooie en geweldig geurende lente met castagnetten die klakken, brood dat bakt en vrouwen die verleiden, dan een prachtige zomer met plezier en vertier en dan is de cirkel weer rond! Doe lief voor uw geliefde, veel plezier morgen.