GEHAKTBAL GEEN EERSTE LEVENSBEHOEFTE?!?!?
Zeker wel
Prachtige kantlijnophef weer in de enige stad van Nederland waar dit Madurodamgezeik daadwerkelijk gezeik is: Amsterdam. De Stopera moet vleesvrij worden en dus is de levende gehaktbal Geert Dales in paniek over de voedselvoorziening van een plek waar hij nooit (meer) komt: "Wat is dat toch met dat linkse volk?". We lezen in De T.: "Het Amsterdamse stadhuis kan in de nabije toekomst een volwaardig hoofdkwartier van de havermelkelite zijn." En welja, de ratten zijn zo dik als koeien, de kades storten in en er wordt iedere dag wel iemand half of helemaal doodgemept, maar de PvdA is vooral druk met 'een volledig plantaardige catering'. Nu zou je kunnen betogen dat die paar Dierensméagols en BIJ1-dwaallichten dan maar lekker aangemaakt gras moeten vreten als ze dat zo graag willen, gaan de mensen die per se vlees willen gewoon buiten de deur / thuis smikkelen, maar de Diertjes gaan nu wel veel te ver. De gehaktbal is zogenaamd 'geen eerste levensbehoefte'. FOUT. De gehaktbal (dossier) zweeft juist eenzaam aan de top van de Maslowpiramide. Zo'n zompige klont half-om-half gehakt met een klodder mayonaise is de ideale brandstof om úrenlang te bomen over gaybrapaden, dekolonisatieprojecten, diversiteitspuzzels, genderneutrale plees, ombudsmannen, klushubs, witte privilegetrainingen en al die andere dingen die veel vetten en koolhydraten vereisen. FREE DE GEHAKTBAL!
