Het hele land ligt plat door het weer maar bij de NS en ProFail hebben ze die paar sneeuwvlokken niet eens nodig om de boel te laten ontsporen. Nu is er weer geen treinverkeer mogelijk ('in het hele land') door een IT-storing. Gelukkig kost het ook in 2026 weer een godsvermogen (gemiddeld 6,52% meer dan een jaar eerder) om u veel te laat of in heel veel gevallen, zoals nu, helemaal niet op uw bestemming te brengen. En wie gaat er met die prijzen eigenlijk nog op regelmatige basis met de trein? Alleen mensen die van hun werk een NS-Business Card krijgen, want voor de rest is de trein nauwelijks meer te betalen. En dat maakt van de trein een heel dure, trage, oncomfortabele en hoogst onbetrouwbare leaserups, maar wel eentje die stinkt naar broodjes frikandel, aangestampte mandarijn en platgetrapte pamper. Zelfs een fatsoenlijk persbericht eruit pompen is ingewikkeld: "We adviseren je NS om deze ochtend voorlopig niet met de trein te reizen en je reis uit te stellen." Okee, bedankt.

Update 06:47 - Zeker tot 10.00 uur geen treinen. Is de Kiosk wel open? Zin in koffie

Update 07:10 - Op plekken (zoals in de provincie Utrecht) ook geen bussen

Update 07:18 - Rijkswaterstaat over de situatie op de weg: "Op veel trajecten kan je prima doorrijden, maar het kan ook verraderlijk glad zijn op de weg. Op verschillende plekken in het land zien we ongevallen die het gevolg zijn van de gladheid." Nou ja dan maar een dagje met de trein he. Oh nee

Update 07:21 - Vannacht voor het eerst deze winter ook STRENGE VORST van -10