NS heeft winterweer helemaal niet nodig: in hele land geen treinen door IT-storing
Goedemorgen! Lekker met de trein?
Het hele land ligt plat door het weer maar bij de NS en ProFail hebben ze die paar sneeuwvlokken niet eens nodig om de boel te laten ontsporen. Nu is er weer geen treinverkeer mogelijk ('in het hele land') door een IT-storing. Gelukkig kost het ook in 2026 weer een godsvermogen (gemiddeld 6,52% meer dan een jaar eerder) om u veel te laat of in heel veel gevallen, zoals nu, helemaal niet op uw bestemming te brengen. En wie gaat er met die prijzen eigenlijk nog op regelmatige basis met de trein? Alleen mensen die van hun werk een NS-Business Card krijgen, want voor de rest is de trein nauwelijks meer te betalen. En dat maakt van de trein een heel dure, trage, oncomfortabele en hoogst onbetrouwbare leaserups, maar wel eentje die stinkt naar broodjes frikandel, aangestampte mandarijn en platgetrapte pamper. Zelfs een fatsoenlijk persbericht eruit pompen is ingewikkeld: "We adviseren je NS om deze ochtend voorlopig niet met de trein te reizen en je reis uit te stellen." Okee, bedankt.
Update 06:47 - Zeker tot 10.00 uur geen treinen. Is de Kiosk wel open? Zin in koffie
Update 07:10 - Op plekken (zoals in de provincie Utrecht) ook geen bussen
Update 07:18 - Rijkswaterstaat over de situatie op de weg: "Op veel trajecten kan je prima doorrijden, maar het kan ook verraderlijk glad zijn op de weg. Op verschillende plekken in het land zien we ongevallen die het gevolg zijn van de gladheid." Nou ja dan maar een dagje met de trein he. Oh nee
Update 07:21 - Vannacht voor het eerst deze winter ook STRENGE VORST van -10
🥶 Het was een koude nacht met lokaal strenge vorst. Dit kaartje toont de grondtemperatuur en daarmee is iets aan de hand. Op verschillende stations ligt zo'n dik sneeuwdek, dat de meter eronder verdwijnt: de kou wordt hier 'gedempt'. Onder de #sneeuw vriest het dus niet! 👇🏻 pic.twitter.com/XLqkxXxLoR— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) January 6, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Nieuwe sprinters NS kunnen ook als intercity niet op tijd komen
De 'Flirt Flex' kost 400 miljoen en u mag raden wie opdraait voor het prijskaartje
LIVE + GSTV. Verkenner Koolmees overhandigt VERSLAG
Metinclusief filmpje van Tom in Den Haag
'De NS wordt overstelpt met claims'
Heel gek want de dienstverlening is juist geweldig
GEEN treinen van en naar Schiphol door BRAND
Ach joh, moest toch niemand zijn
Vandaag landelijk Weer Geen Treinen
Wilde je net met de trein en wat denk je? Geen treinen
NS-trein vertrekt van spoor X
Het spoor bijster!
Jaarverslag NS: veel agressie, rode cijfers, besparingen, loeidure kaartjes
Wat een heerlijk weer om een jaarverslag te lezen terwijl u op een vertraagde trein wacht