Geachte dames en heren reizigers. Hier volgt een dienstmededeling. Grote kans dat vanaf morgenvroeg de treinen NIET of TE LAAT gaan rijden en dat ze niet schoongemaakt zijn. Mochten de treinen dan eindelijk wel gaan rijden dan zitten ze OVERVOL, met zwartrijders. De reden: NS-bobo Wouter Koolmees is weer aan het werk. Zometeen om 1900 uur overhandigt verkenner Koolmees zijn verkenning aan kamervoorzitter Martin Bosma. Daarna is er een persco van verkenner Koolmees, die mogelijk gaat adviseren om Bontenbal en Jetten naar een sauna te sturen. Wat natuurlijk niet de taak van de verkenner is, maar van de informateur. Ach ja, die koolmees. KAN HELEMAAL NIKS. Livestream na de break, back-up bij de NOS.

UPDATE - Koolmees: "Brede samenwerking onontbeerlijk om tot oplossingen te komen voor een nieuw kabinet." Daarom moeten D66 en CDA de komende drie weken samen verder om tot een 'positieve agenda' te komen. Koolmees: "Ik ben blij dat D66 en CDA bereidheid hebben getoond om hiermee aan de slag te gaan. Dat vraagt van hen dat ze compromissen verkennen en op zoek gaan naar overeenstemmingen in plaats van verschillen en dat ze dat willen doen is te prijzen."