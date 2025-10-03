achtergrond

Nederland tijdelijk verlost van Tweede Kamer

Maar Nederland krijgt er iets veel ergers voor terug

Gisteravond hamerde Kamervoorzitter Martin Bosma voor de laatste keer af, wat Nederland een klap verlichting, opluchting en vreugde bezorgde. Eindelijk even geen Van Baarle die de interruptiemicrofoon afblaft, eindelijk geen Wilders die "Weedu, meneer de voorzitter" opboert, eindelijk geen Van der Plas die haar zetel met eieren besmeurt, eindelijk in het geheel geen Jimmy Dijk want die gaat trouwen en raakt zijn leven daarmee kwijt (gefeliciteerd), eindelijk geen Ouwehand in Palestinavlag, eindelijk geen moties meer en - oké helaas - geen gedichten van Bosma. Maar wel getreurd! U krijgt er namelijk een maand lang avond aan avond Jetten, Timmermans, Yesilgöz, Bontenbal, Eerdmans en de rest van favorietsten der politici voor terug in verkiezingsdebatten, campagnespotjes, een-op-een interviews, Vandaag Inside, verkiezingsposters en programma's waar niemand naar kijkt. Dus eigenlijk bent u helemaal nergens van verlost. Het gaat gewoon door, door en door met al die lui die u zo graag niet ziet. Het wordt zelfs veel erger, de politici zullen alomtegenwoordig uw leven binnendringen. Dus Brace yourselves mensen: het verkiezingsreces is hier.

Bosma maakt er een eind aan

@Dorbeck | 03-10-25 | 10:29 | 169 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

