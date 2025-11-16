Weet u nog? Historische ANP-foto. Dit was Vak Zuur toen Martin Bosma glorieus de verkiezing tot tweedekamervoorzitter won. Inmiddels is Frenske foetsie en LaLaLa weggepromoveerd naar een bankje naar achteren door de Coup van Klaver. En Bosma is er nog steeds. Hij stelde zich vandaag officieel kandidaat voor het voorzitterschap (brief) en gaat de strijd aan met Van Campen (VVD) en waarschijnlijk Van der Lee (GroenLinks). En als we Wouter de Wouter van de T. mogen geloven is het nog geen gelopen koers voor Martin. Maar niet zo somber mensen. Dan wordt Bosma maar burgemeester van Amsterdam!

Update: Het is AAN. Daar is Tom van der Lee