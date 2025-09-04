In Den Haag weet je één ding zeker: al is de leugen nog zo snel, een onderzoekscommissie erover komt er wel. Tenminste, daar heeft het alle schijn van als we deze brief van voorzitter Bosma over HET GEDOE rond het onderzoek naar Khadija Arib en het gerommel door oud-voorzitter Vera Bergkamp (die destijds samen Bosma in het presidium zat) goed hebben gelezen. Bosma wijst erop dat de Kamer zelf Kamerleden (zoals Vera B.) kan vervolgen, maar dat is moeilijk moeilijk, terwijl er nog een nader onderzoek kan komen. Wij denken: het zal wel dat laatste worden.

Ondertussen is de PVV op oorlogspad. Eerder stapte Gidi Markuszower al uit het presidium (van zijn eigen fractiegenoot Bosma) en deze week maakte hij opnieuw ruzie met de Kamervoorzitter door die te vragen het complete Hoffman-onderzoek naar Arib openbaar te maken (eerste hoofdstuk hier te lezen). Dat doet de voorzitter niet, dus nu komt de PVV (aanvrager van het debat) niet opdagen, maar dient de partij wel een strafaanklacht in, waar de Kamer dan weer over moet beslissen. Debat met De Rest na de breek.

UPDATE: Eerst gaat iedereen de afwezige Markuszower afzeiken omdat hij niet op komt dagen (terecht wel)

HO: Gideon van Meijeren doet ook niet mee aan het debat, wil eerst het (vertrouwelijke) strafdossier lezen

UPDATE: BBB (Wijen-Nass) kondigt aan dat ze een speciale commissie van Kamerleden in wil stellen die onderzoek gaat doen naar de gehele kwestie, en advies gaat geven over het eventueel vervolgen of aangifte doen. Dat zal het: wel worden.

UPDATE: Bosma krijgt nog een applausje, omdat hij open is geweest over hoe hij zich belazerd voelde door de ambtelijke top. Wijen-Nass heeft inderdaad een motie ingediend voor een commissie, daar gaat over gestemd worden, zo nog laatste woordje van Bosma zelf en dan is het VOORBIJ (maar de affaire dus nog niet).