En dan gaan we nu op MAANDAG naar Den Haag voor het debat over de ramingen (ander woord voor begroting want waarom zou het makkelijk houden als het moeilijk kan) van de Tweede Kamer. Normaal is dat altijd een beetje een saai debat, hoewel het tien jaar geleden heel erg leuk was omdat VVD-Kamerlid Helma Nepperus toen vroeg om de terugkeer van flesjes tonic, andere tijden waren dat, toen ging het nog ergens over in de politiek, nu roepen ze alleen maar dingen voor de bühne om er leuke filmpjes op TikTok over te kunnen plaatsen, hoe dan ook, terug naar de onze: het gaat vandaag dus ook over de ZAAK-ARIB, en de rol van Vera Bergkamp daarin, en misschien wel de rol van Martin Bosma, en van Tom van der Lee, en van Paul van Meenen, oftewel de leden van het vorige Presidium van de Tweede Kamer, waar het huidige Presidium van de Tweede Kamer geen onderzoek naar wil. Maar de PVV wil dat wel, en NSC ook. Grote vraag is dus: blijft die doofpot dicht? Livestream na de breek.

UPDATE 13u48: Nu eerste termijn voorzitter Bosma