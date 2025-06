Het presidium van de Tweede Kamer gaat géén onderzoek doen (Kamerbrief hier) naar het gesodemieter door het presidium van de Tweede Kamer in de zaak rond het lek over onderzoek naar Khadija Arib. Dat heeft het presidium van de Tweede Kamer besloten (hierr voor de huidige bezetting, Gidi Markuszower zit er niet meer bij). Dat presidium wordt voorgezeten door Martin Bosma, die ook in het presidium zat toen uitlekte dat dat presidium een onderzoek naar Khadija Arib liet doen.

Nu schrijft Bosma: "De Rijksrecherche heeft in deze kwestie geen onderzoek gedaan naar Kamerleden, aangezien zij hiertoe geen onderzoeksbevoegdheid heeft." Dan zou je zeggen: dan moet de Tweede Kamer dat dus zelf onderzoeken.

Maar nee. "Het Openbaar Ministerie heeft geen aanleiding gezien het onderzoek aan de Tweede Kamer (of het Presidium) over te dragen met het oog op deze procedure. Hieruit maakt het Presidium op dat het onderzoek van de Rijksrecherche geen bevindingen heeft opgeleverd die het vermoeden opleveren van een ambtsdelict van een Kamerlid." Dat kan het Presidium daar wel uit opmaken, maar dat een onderzoek dat zich niet richt op de schuld van Kamerleden, geen schuldige Kamerleden vindt, bewijst natuurlijk helemaal niets over de mogelijke onschuld van Kamerleden. Acht aanwezige Presidiumleden zijn niet eens gehoord en van het negende (namelijk Vera Bergkamp) is nou juist net bekend geworden dat zij dat onderzoek van de Rijksrecherche heeft lopen dwarsbomen.

Ondertussen krijgen oud-griffier Simone Roos en oud-directeur huisvesting Jaap van Rhijn er nog wel van langs, omdat de eerste wist dat de tweede had meegeholpen aan het opstellen van een anonieme brief waarvan hij de klachten later zelf ging bevestigen. "Het Presidium vindt de handelswijze van de voormalig Griffier en directeur Huisvesting, zoals die uit het onderzoek van de Rijksrecherche naar voren komen, niet acceptabel." Maar ook daar komt verder geen onderzoek naar.

Dit laat de Tweede Kamer niet gebeuren, toch.

Toch?