Oh jee. Er is naar de T. gelekt dat Simone Roos, oud-griffier van de Tweede Kamer en thans lid van de korpsleiding van de Nationale Politie, in de problemen is gekomen door haar rol in de zaak-Arib. Maar ra ra politiepet wie heeft dat dan gelekt? En gaat de Rijksrecherche hier ook een onderzoek naar doen? Hoe dan ook, "bronnen van De Telegraaf melden dat de top van de korpsleiding van de politie met de kwestie in de maag zit. Gevreesd wordt dat het aanzien van de politie ’grote schade wordt toegebracht’ als Roos aanblijft." En daarom """overweegt""" de korpsleiding een onderzoek, wat toch een beetje gek is omdat er juist al onderzoek is gedaan naar de affaire, waaruit blijkt dat Simone R. druk in de weer is geweest met het wissen van belastende informatie over het lek naar NRC omtrent een onderzoek naar Khadija Arib. "Korpschef Janny Knol heeft dagenlang getwijfeld over de beantwoording van vragen van De Telegraaf, maar laat vrijdagmiddag in een summiere reactie weten dat zij ’kennis heeft genomen van het vonnis en de berichten in de media’. Op de vraag of Roos aan kan blijven, volgt geen antwoord." Au.