Sonja K. is door de Haagse rechtbank vrijgesproken van het lekken van het feit dat er een onderzoek werd ingesteld naar het gedrag van ex-Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat is mooi nieuws voor Sonja K. en mooi nieuws voor iedereen die snapt dat het nogal ver gaat om een of andere woordvoerder strafrechtelijk te vervolgen voor iets wat in Den Haag de hele dag gebeurt, namelijk lekken. Wat in Den Haag dan weer niet de hele dag gebeurt is dat ambtenaren samenspannen met Kamerleden om andere Kamerleden in diskrediet te brengen, en dat laatste is nou juist het grote probleem in deze zaak. Oud-voorzitter Vera Bergkamp heeft nota bene zelf aangifte gedaan van het lek ("ze vinden toch nooit iets", zou daarover door ambtenaren gezegd zijn) en ondertussen het onderzoek actief gefrustreerd (wat we dan weer weten dankzij uitgelekte dossierstukken) en dát gaat toch wel even 66 stappen verder. Maar ja. Het OM mag (oud-)Kamerleden niet zomaar vervolgen. Dat moet de Kamer namelijk zelf vragen aan de PG bij de Hoge Raad. Dus. Waar wacht die nog op.

HELE UITSPRAAK: Hierrr