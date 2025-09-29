achtergrond

Arib en Bosma BOTSEN na gesprek tijdens vertrouwelijk afspraakje

Boem bam bots beng

Herinnert u zich nog het laatste debat over de zaak-Arib dat niet zozeer een debat werd over de zaak-Arib als wel een debat over de afwezigheid van de PVV bij dat debat? Daarin stal een wel aanwezige PVV'er, te weten Kamervoorzitter Bosma, de show toen hij uithaalde naar fractiegenoot Markuszower. Lachen was dat, en geschiedenis inmiddels, want kort daarna ging Bosma op verzoek van de Kamer op first date met de charmante Marokkaans-Nederlandse hoofdpersoon in de zaak-Arib: Khadija Arib. Het liep voor beiden helaaas niet zoals gehoopt. Volgens Bosma mondde het niet uit in "een oplossing zoals gevraagd in de motie". Een motie die de Kamervoorzitter verzocht tot deze date "met als doel genoegdoening en een fatsoenlijke oplossing". Arib op haar beurt stelt vandaag in de T dat wat Bosma zegt NIET KLOPT. Zij laat de krant weten "dat Bosma vanaf het begin van het gesprek duidelijk maakte dat hij de motie niet zou uitvoeren en stelde dat hij ’niet het mandaat had’ om tot ’genoegdoening of een oplossing te komen’. 'Daarbij gaf hij aan dat hem door het Presidium expliciet te kennen was gegeven dat de motie niet moest worden uitgevoerd. Daardoor stond het gesprek vanaf het begin in het teken van afwijzing.'" Bosma heeft Arib dus nooit een eerlijke kans gegeven om de beste versie van zichzelf te presenteren. Na zo'n date ontstaat altijd de ruis, de verkeerd geïnterpreteerde signalen en de valse hoop. Eens te meer blijkt dat duidelijkheid de belangrijkste notie is tijdens dergelijke afspraakjes. Nu interpreteren Bosma en Arib het hun eigen kantje op en is het maar de vraag of er een tweede date volgt in hun zoektocht naar ware liefde de waarheid.

Ondertussen heeft de Kamer nog geen vervolging ingesteld tegen Vera Bergkamp (mag alleen de Kamer) en gaat een zooitje Kamerleden die zich tot commissie hebben gekroond op zoek naar wat voor moois er over deze zaak nog allemaal onder het plaveisel verborgen ligt. We wachten op de gelichte tegels!

