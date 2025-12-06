achtergrond

Martin Bosma FEAUTEAUF*CK

De een nog mooier dan de ander

Traditie! Kamervoorzitters mogen na afloop van hun termijn een kunstenaar aanwijzen voor een mooi portret in de Rooksalon van het Kamergebouw. Tom Staal vroeg derhalve aan de Beste Veurzitter die we Heul Kort hebben gehad (Martin Bosma) of hij al een kunstenaar op het oog heeft. Nee, dus. Waarop wij in de Wayback Machine maar weer eens een FEAUTEAUF*CK in ons Stamcafé hebben opgetuigd. Dat was vroeger allemaal knippen painten pritten, tegenwoordig draait dat vooral om het juiste promptje bij uw favoriete AI-boer. Ze kwamen bij Bosjes, we hebben de voorselectie gedaan. Kies uw winnaar! Onze tip aan Martin: probeer het eens bij Jan Okke Beerda.

Mosterds voorbeeldplaatje

Pim

Martin

F

Mirjam Vissers

RollingStonesFan3000

Z-Side

Jelle

Erwin

Michael

Gialts tripliek deel 1

Gialts tripliek deel 2

Gialts tripliek deel 3 (prachtig Gialt)

Sjoerd

Jasper

Tijmen

Tags: martin bosma, bosma, feauteauf*ck
@Mosterd | 06-12-25 | 20:00 | 54 reacties

Reaguursels

