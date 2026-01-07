Ja natuurlijk het is prijzig zo'n constitutionele monarchie, maar je krijgt er zoveel voor terug. Deze week in 'goh wat krijgen we er eigenlijk voor terug?': Een zeer bedroefd kijkende gravin Eloïse die op het sorrybankje moet voor haar Instagram-volgers. Maar moeder, de prinses formerly known as Petra, deed mee aan een NPO-programma over DE SLAVERNIJ en ontdekte daar al kijkend naar verkrachte en met zweep- en stokslagen getergde Indiërs dat ze zelf eigenlijk ook een beetje slaaf is. Afijn, omdat Eloïse (tot woede van nichtje Amalia, zo wordt weleens gefluisterd) geld verdient door haar hele koninklijke leventje op internet te gooien, werd op haar socials vrolijk aangekondigd dat er een chique diner met aansluitend een WATCH PARTY rond de slavernijshow op het programma stond. Iedereen boos! Dan moet je dus voor al je volgers op de wir haben es nicht zo bedoeld-toer met een bijbehorende SORRYSELFIE. Kostelijk. Beteuterd gezichtje na de breek.