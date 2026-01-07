Gravinfluencer DOOR HET STOF na 'watch party' slavernijprogramma
Nu gaan de Oranjes echt te ver
Ja natuurlijk het is prijzig zo'n constitutionele monarchie, maar je krijgt er zoveel voor terug. Deze week in 'goh wat krijgen we er eigenlijk voor terug?': Een zeer bedroefd kijkende gravin Eloïse die op het sorrybankje moet voor haar Instagram-volgers. Maar moeder, de prinses formerly known as Petra, deed mee aan een NPO-programma over DE SLAVERNIJ en ontdekte daar al kijkend naar verkrachte en met zweep- en stokslagen getergde Indiërs dat ze zelf eigenlijk ook een beetje slaaf is. Afijn, omdat Eloïse (tot woede van nichtje Amalia, zo wordt weleens gefluisterd) geld verdient door haar hele koninklijke leventje op internet te gooien, werd op haar socials vrolijk aangekondigd dat er een chique diner met aansluitend een WATCH PARTY rond de slavernijshow op het programma stond. Iedereen boos! Dan moet je dus voor al je volgers op de wir haben es nicht zo bedoeld-toer met een bijbehorende SORRYSELFIE. Kostelijk. Beteuterd gezichtje na de breek.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Misschien moeten we een keertje kappen met
Ja we noemen haar naam gewoon niet
Glamorama - Patty geholpen aan lange tenen en zonnebril Barry Hay blijkt decoratief
Alles wat u moet en wil weten
Vader van misschien wel de irritantste influencer ooit gaat zich bemoeien met uw opvoeding
Constantijn neem gewoon eens een ECHTE BAAN man
Hoe is het nu met... De rookvrije generatie?
Die is er: nog niet
Onze favoriete X-berichten van Pieter van Vollenhoven
Omdat seniel worden ook leuk kan zijn
WTF. "Gravinfluencer" Eloise zamelt geld in voor Palestijnen met TikTok-filter
Je familie krijgt al geld, namelijk belastinggeld
VIDEO. Gravin Eloise vs. NPO-racist
Today's Artificial Discourse
Bassiehof — Het volk krijgt het Huis van Oranje dat het verdient (en vice versa)
Alexander Pechtold en Pepijn van Houwelingen zijn de uitzondering