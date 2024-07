Je hebt tegenwoordig 80-plussers die hun senioriteit niet durven omarmen. Ze weten van geen ophouden; een enkeling haalt zich zelfs in het hoofd dat hij nog geschikt is voor een nieuwe termijn als president. Dat levert allerlei problemen op en leidt vaak tot een pijnlijk gesprek met dierbaren, die de hoogbejaarde in kwestie ervan moeten overtuigen dat het op deze manier allemaal echt niet meer gaat. Zo niet Pieter van Vollenhoven (85). De niet-adelijke wonderboy van de Koninklijke familie schaamt zich er totaal niet voor dat hij is verworden tot een fossiel. Lekker dierenfilmpjes delen, af en toe een vage halfmening opbrabbelen over de stand van het land en dan weer lekker dierenfilmpjes delen. Waarschijnlijk laat hij ook meermaals per week een van de kinderen langskomen omdat hij de televisie per ongeluk op HDMI2 heeft gezet. Dat mag gewoon op die leeftijd.

Na de breek een bloemlezing van zijn recente X-bijdrages.