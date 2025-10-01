Borrelpraat is altijd leuk natuurlijk maar borrelpraat is helemaal een knotsgek feest in het GeenStijl StamCafé bij original borrelpraatshow Vandaag Inside. Op 17 oktober kan die borrelpraat zelfs GEVAARLIJK WORDEN de absolute gamechanger van de verkiezingen betekenen want dan schuift Geert Wilders aan bij Derksen, Genee en Gijp. Volgens domme tongen won Wilders door VI in 2023 de verkiezingen, iets wat we kunnen bevestigen noch uitsluiten doch wel in twijfel trekken. Wat het sowieso wordt: smullen, zeker indachtig de laatste AANVARING tussen de twee kemphanen. Derksen meende naar aanleiding van het Israël-standpunt in het verkiezingsprogramma van de PVV dat Wilders aanzet tot moord, waarop Wilders countertwitterde: "Compleet gestoord die man". Tel daarbij op dat Wilfred Genee gaat zitten wroeten en je hebt een ouderwets spannend televisieavondje met chips, nootjes, bier, natte geblondeerde haartjes en mogelijk, als VI de Televizier-Ring wint, gebak. Wij hebben er zin an!