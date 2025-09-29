Bij 'Voor Ons Nederland' hebben ze het de hele dag over hoe je de populisten moet verslaan maar zo versla je de populisten dus niet hè. Tom de Bruyne, die naar eigen zeggen voor de VVD de verkiezingen won in 2017 (het waren: de stoottroepen van Erdogan, maar goed) en dat als marketing gebruikt voor zijn marketingbureau, wordt nu zo'n beetje iedere week bij VVD-vehikel WNL uitgenodigd om als """gedragsexpert""" uit te leggen wat de concurrenten van de VVD (en de VVD zelf, tenminste zolang er VVD'ers aan de knoppen zitten die geen vriendjes zijn met Tom de Bruyne) verkeerd doen. Vanochtend ging hij lekker Caroline van der Plas uitlachen omdat ze niet weet hoeveel D66'ers er in de Raad van State, die wordt voorgezeten door een D66'er, zitten.

Voor de goede orde: wij hebben niks tegen beledigingen, wij zijn groot fan van beledigingen zelfs, sommige van onze beste vrienden zijn beledigingen, juist beledigingen van Caroline van der Plas ook, die vinden wij net zo lekker als de borrelnootjes provençale van de Aldi. Maar kom op hee. Geert Wilders van de Aldi. Dat is echt een B-merk-belediging. Grappig wel, dat een 'gedragsexpert' door deze uitspraak alle aandacht vestigt op zijn dedain voor Van der Plas, in plaats van op zijn politiek-strategische verhaal over agendasetting. En hee. Misschien bedoelt Tom de Bruyne met 'Geert Wilders van de Aldi' dat je bij Caroline van der Plas eigenlijk dezelfde kwaliteit krijgt als bij Geert Wilders, maar dan voor een lagere prijs en zonder keus uit 342 verschillende merken margarine die eigenlijk allemaal in dezelfde fabriek worden gemaakt. Maar dan nog.

Wat Tom de Bruyne lijkt te vergeten is dat heel veel mensen in Nederland op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staan, of mensen kennen die op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan, omdat ze die tegenkomen in de rij bij de Aldi. En heel veel mensen vinden het dus helemaal niet zo'n gek idee om te verbieden dat statushouders voorrang krijgen op die lijst. Heel veel mensen ergeren zich als de Raad van State vervolgens waarschuwt dat je zo'n wet niet mag doorvoeren omdat je daarmee statushouders en mensen die al jaren in Nederland wonen ongelijk behandelt. Maar ja, dat weet je niet als je de Aldi alleen bezoekt als je leden nodig hebt voor een van je focusgroepen waar je gewone mensen als een soort politieke (of commerciële) bonobo's gaat observeren.

En als je vervolgens iemand die op democratische wijze kritiek uit op bestaande technocratische instituties buiten je zelfverklaarde orde van het zelfverklaarde midden wilt plaatsen, dan versterk je democratie niet, maar verzwak je haar juist. Dan sta je op den duur in dat midden met iedereen die nooit in de Aldi komt je af te vragen waarom de rest allemaal in de McDonald's zit. Dan ben je geen eigenlijk geen Klaas Dijkhoff van de Lidl (wij trekken die belediging bij dezen in), dan ben je meer een soort Herman Tjeenk Willink van de Colruyt. Zin in borrelnootjes nu.