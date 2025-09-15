ELSFEST. Drugscrimineel Eldor van Feggelen (of Geert Wilders) spreekt zaterdag demonstratie toe
Dit wordt zo ontzettend goed
De Grote Twee
Alsof je een kaartje koopt voor Paul McCartney, maar het kan ook zijn dat Bob Dylan optreedt. Zo is het een beetje met de demonstratie aanstaande zaterdag op het Malieveld, beter bekend als Elsfest. Het programma is namelijk gelekt (door Els zelf) en het blijkt dat tussen 15:00 uur en 15:25 uur tijd is vrijgemaakt voor Geert Wilders óf voor Eldor van Feggelen. Nou kan Geert Wilders best een mopje speechen, maar het zou toch eeuwig zonde zijn als hij komt opdagen en het publiek daardoor Eldor van Feggelen moet missen. Dat is namelijk iemand die niet alleen Eldor heet, maar ook Van Feggelen en zo op de foto staat. Eldor van Feggelen was een al vaker veroordeelde drugscrimineel toen hij in 2015 door een agent in zijn buik werd geschoten en sindsdien heeft hij het rechte pad gekozen, namelijk strijden tegen de overheid en veroordeeld worden voor wapenbezit, opruiing en vernieling. Hij werd wereldberoemd in Den Haag door met een Davidster in te bellen bij een raadsvergadering en is de laatste tijd vooral druk met Facebook-video's over zaken, die niet kloppen. Een ideale spreker dus om met Wybren van Haga en Rob Roos het podium te delen. Geert Wilders, je weet wat je te doen staat. Kom niet langs bij Elsfest en LAAT ELDOR SPREKEN.
Complete (voorlopige) programma
Dr. Sid is er ook, dit wordt sowieso goed.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
EXCLUSIEF: Geert Wilders over de kabinetsval
Geert REAGEERT bij GeenStijl
GSTV STAMCAFÉ. Veroordeelde terrorist met Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit krijgt Nederlands paspoort terug om 'discriminatie'
Goh nou wat zou Geert Wilders ervan vinden
GSTV STAMCAFÉ. Wilders tegen Trump en Zelensky: "Ga met elkaar aan tafel!"
De endboss from the Netherlands waarschuwt nog 1x
Geert Wilders én Joe Biden VERWERPEN arrestatiebevel Netanyahu
Dit gaat heus geen kabinetscrisis worden...