Er waart een spook door Den Haag en dat spook heet Els. Rechts Nederland heeft een monster gebaard en ook dat monster heet Els. Haar Elsfest was hard op weg de beste practical joke van 2025 te worden, maar een bonte verzameling van klassiek extreemrechtse gekkies en voetbalhooligans (die 9 op de 10 keer ook extreemrechts zijn) verpeste het voor de welwillenden. De welwillenden die bereid waren hoosbuien te doorstaan om te luisteren naar Wybren van Haga, Harm Beertema, Dorien Rookmaker en die ene gozer wiens moeder ooit in een ketel paracetamol is gevallen. Het werd: een ontzettende puinzooi. Afijn, daar gaat de Kamer dus eens stevig over debatteren. De ChristenUnie wilde vandaag met alle partijen een statement maken tegen extreemrechts geweld, iedere fractie links van het midden weigerde dat. Updates hieronder; wij zijn vooral ontzettend benieuwd of de PVV op de bres springt voor de echte slachtoffers van Elsfest, te weten paarden.

Update 10.17 - We zijn live, meekijken hierrr

Update 10.20 - Dinges van Denk, bekend van het benoemen van problemen, vindt het vreselijk dat Minister van Justitie en Veiligheid Foort van Oosten dit in eerste instantie niet deed en kondigt een motie van wantrouwen aan. Voorts is het allemaal de schuld van Wilders. Zijn de nazi's eigenlijk wel goed geïntegreerd, vraagt hij zich af.

Update 10.23 - Eddy van Hijum werpt op dat Dinges van Denk ook best wat nare taal uitslaat zo nu en dan. Zo verweet hij het Kabinet bloed aan de handen te hebben. Het schitterende hieraan is: iedereen slaat heftige taal uit zodra het over een dossier gaat dat hem aan het hart gaat, en iedereen gaat dat elkaar vandaag verwijten. Kent u die Spiderman-meme?

Update 10.25 - Offtopic maar is 50PLUS nou voor of tegen de verklaring tegen extreemrechts geweld? Wij stellen alleen maar vragen.

Update 10.30 - Lientje heeft het over een perverse orgie van geweld, wil hogere minimumstraffen. Zegt dat bijna 60% van de Nederlanders vindt dat politici met hun taalgebruik escalatie uitlokken. Wil een soort werkgroep met fractievoorzitters die daar wat aan gaat doen. Tot dusver zeggen alleen ChristenUnie, SGP en VVD mee te doen. Zelfreflectie!

Update 10.33 - Esther Ouwehand wil het met Lientje over haar retoriek hebben. Daar gaat Lientje niet aan meedoen, zegt Lientje.

Update 10.40 - Het is minder gezellig in de Kamer dan vroeger, zegt Chief Happiness Officer des vaderlands Caroline van der Plas. Vroeger dronken ze een biertje met elkaar. Nu steeds minder. Dat gaat nogal snel dan: Lientje zit sinds 2021 in de Kamer.

Update 10.42 - Het is een symbolisch biertje, zegt Lientje, er hoeft niet daadwerkelijk gedronken te worden.

Update 10.43 - Jimmy Dijk wil desondanks graag bier drinken met Van der Plas, zegt hij. Als dat geen neu- afijn.

Update 10.50 - Heujjj! Daar is Wilders. Die is tegen elke vorm van geweld, zegt hij. Walgelijk en onaanvaardbaar, noemt hij wat er zaterdag is gebeurd. Daders verdienen het om achter slot en grendel te verdwijnen. Begint vervolgens in te hakken op Jetten en Timmermans, die hij hypocrisie verwijt. Waar waren ze bij de Uva-rellen, om maar eens een zijstraat te noemen (hij noemt hierna nog wat zijstraten).

Update 10.50 - Jetten: Heb al die zijstraten hard veroordeeld. Timmermans: wij ook.

Update 10.52 - Ouwehand vraagt voorzitter Martin Bosma of hij als eenmansfactcheckredactie wil functioneren tijdens debatten. Nee, zegt Bosma. De voorzitter is namelijk niet alwetend.

Update 10.55 - Dinges van Denk vraagt waarom Wilders het geweld nu niet hard veroordeeld. Wilders antwoordt dat hij het geweld wel degelijk hard heeft veroordeeld. (Factcheck: waar)