Het kwartje valt bij Jimmy Dijk aan het eind van de donderdagochtend als Geert Wilders hem tijdens het Elsfestdebat erop wijst dat de toon van de SP’er wel erg schril afsteekt bij iemand die - in tegenstelling tot de PVV-leider zélf - weigert een verklaring tegen rechts-extremistisch geweld te ondertekenen. De gewezen kartonsnijder beseft dat hij zich lelijk in de hand heeft gekerfd en dat zint de explosieve Groninger allerminst. Dit zal hem en de rest van zijn socialisten niet nog een keer overkomen, besluit hij. Dijk richt zich tot Kamervoorzitter Martin Bosma:

“Even een persoonlijk feit: vanaf nu gaat de SP geen één statement meer ondertekenen dat uit deze Kamer komt. Ik ben die statements helemaal beu. Het zijn politieke trucjes om elkaar op sociale media de maat te kunnen nemen. Ze vertroebelen dit debat. (-) Ik heb dat soort plaatjes op sociale media niet nodig, dus stop ook maar met dat soort statements. Dan is het helder vanaf nu.”

De vertroebelaar in kwestie is de recidiverende ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Nog geen jaar geleden had ze voorafgaand aan een Vragenuur over de antisemitische belaging van zangeres Lenny Kuhr alle fractievoorzitters een Verklaring tegen Jodenhaat proberen te laten ondertekenen. Dat was bijna gelukt ware het niet dat DENK en Forum voor Democratie weigerden daaraan mee te doen. En deze donderdag slaagt Bikker er wéér niet in de Tweede Kamer achter zich te verenigen met een krabbel.