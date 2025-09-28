Bassiehof - Jimmy Dijks belofte over kappen met Mirjam Bikker-statements verdient navolging
Stop de Claudia de Breijisering
Het kwartje valt bij Jimmy Dijk aan het eind van de donderdagochtend als Geert Wilders hem tijdens het Elsfestdebat erop wijst dat de toon van de SP’er wel erg schril afsteekt bij iemand die - in tegenstelling tot de PVV-leider zélf - weigert een verklaring tegen rechts-extremistisch geweld te ondertekenen. De gewezen kartonsnijder beseft dat hij zich lelijk in de hand heeft gekerfd en dat zint de explosieve Groninger allerminst. Dit zal hem en de rest van zijn socialisten niet nog een keer overkomen, besluit hij. Dijk richt zich tot Kamervoorzitter Martin Bosma:
“Even een persoonlijk feit: vanaf nu gaat de SP geen één statement meer ondertekenen dat uit deze Kamer komt. Ik ben die statements helemaal beu. Het zijn politieke trucjes om elkaar op sociale media de maat te kunnen nemen. Ze vertroebelen dit debat. (-) Ik heb dat soort plaatjes op sociale media niet nodig, dus stop ook maar met dat soort statements. Dan is het helder vanaf nu.”
De vertroebelaar in kwestie is de recidiverende ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Nog geen jaar geleden had ze voorafgaand aan een Vragenuur over de antisemitische belaging van zangeres Lenny Kuhr alle fractievoorzitters een Verklaring tegen Jodenhaat proberen te laten ondertekenen. Dat was bijna gelukt ware het niet dat DENK en Forum voor Democratie weigerden daaraan mee te doen. En deze donderdag slaagt Bikker er wéér niet in de Tweede Kamer achter zich te verenigen met een krabbel.
Dierenpoes’ Esther Ouwehand vraagt Bikker donderdag heur statement zelfs terug te trekken maar dat is haar eer te na. “Hier staat een vrouw die gisteren de hele dag gebeld heeft om ervoor te zorgen dat wij gezamenlijk opkomen voor de grondrechten die ons allemaal zeer lief zijn”, klinkt het dramatisch door de Nationale Vergaderzaal.
Die opmerking laat zien hoe het met Bikkers prioriteiten en taakopvatting gesteld is. Onder haar leiderschap ging de ChristenUnie in 2023 van vijf naar drie zetels. Die twee verloren stoeltjes denkt ze deze campagne schijnbaar terug te winnen door bij haar collega’s te leuren om een handtekening zoals een tiener met een velletje Kinderpostzegels. Terwijl Bikkers taak bestaat uit wetgeving controleren en maken. Beleid dat ze vorm kan geven met moties, voorstellen en ander werktuig uit haar parlementaire gereedschapskist.
Statements en petities zijn voor burgers, boeren en BN’ers die vinden dat ze niet gehoord worden. Een Kamerlid zít al aan de knoppen en heeft die megafoon dus helemaal niet nodig. Dit gebikker is de Claudia de Breijisering van het politieke bedrijf en dat maakt het debat inderdaad troebel.
Jimmy Dijk ziet dat inmiddels goed. Nu de rest nog.
