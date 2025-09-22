achtergrond

14 Elsfest-relschoppers dinsdag voor de supersnelrechter

Verdacht van 'geweld tegen personen en/of goederen'

Hoppa. De brandjes zijn nog maar net gedoofd en de ruiten van het D66-partijkantoor nog maar amper vervangen of de eerste relschoppers van Elsfest afgelopen zaterdag worden alweer berecht. Het OM kondigt aan dat dinsdag liefst 14 verdachten van de rellen op en rond het Malieveld zullen verschijnen voor de supersnelrechter. Het gaat om een aantal mannen en een vrouw, allen tussen de 16 en 60 jaar oud. 'De verdachten die morgen op de supersnelrechtzittingen staan worden in de meeste gevallen verdacht van geweld tegen personen en/of goederen, om precies te zijn politieambtenaren en -voertuigen.' De verdachten komen uit Zuid-Holland (5x), Noord-Holland (3x), Friesland (1x), Drenthe (1x), Flevoland (1x), Gelderland (1x), Utrecht (1x) en Noord-Brabant (1x). 7 andere verdachten worden dezelfde dag voorgeleid aan de rechter-commissaris met een vordering van het OM om hun voorarrest te verlengen. Het aantal staat natuurlijk in schril contrast met de honderden tuigtokkies die zaterdag daadwerkelijk aan het rellen waren, maar zo gaat dat nu eenmaal.

Tags: elsfest, relschoppers, rechter
@Zorro | 22-09-25 | 18:57 | 234 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

