Ja geen idee hoe het met jullie zit maar wij veerden vanochtend op toen de wekker ging. Niet iedereen heeft het misschien door maar het is twee voor twaalf. Links is overduidelijk aan de winnende hand. Iedereen kijkt toe, niemand doet iets. Enter Els. Die gaat niet bij de pakken neer zitten maar crowdfundt gewoon even 19K bij elkaar voor tasjes LOI-cursussen Elsfest. Een demonstratie, geschapen naar haar evenbeeld. Het enige dat tussen de definitieve ondergang van de westerse beschaving en ons staat zijn Els en haar veelal anonieme twittervolgers. Eigenlijk zouden naast drugscrimineel Eldor van Feggelen ook Wilders en iemand van FVD komen spreken, maar dat gaat helaas allemaal niet door. Vooral de casus FVD is zorgelijk. Die komen niet, omdat antifa dreigt Elsfest te saboteren. Die buigen dus voor links. Weet je wie niet voor links buigt? Els Rechts. Wie ook niet voor links buigt: die rare vleesgeworden Lange Jan van een Sid Lukkassen. Overigens: als wij antifa waren hadden we ook geprobeerd de boel te saboteren. Dit is misschien hun laatste kans.

Afijn, wint het licht van het duister? @ChrisIsErbij, hieronder updates.

Update 12:37 - Felix Woudenberg (D66-icoon bekend van hysterisch 'TOEN NIET NU NIET' krijsen) neemt ook een kijkje. "Aardige opkomst, helaas."

Update 12:44 - DAAR IS DE TOEKOMSTIGE PREMIER VAN NEE-DDR-LAND. Els Rechts, kom ons land redden, verlossen, bevrijden. Geef ons hoop, geef ons in godsnaam een toekomst

Update 13:02 - Het is niet per se gemoedelijk, maar Elsfest hoeft ook niet gemoedelijk te zijn, het is per slot van rekening Elsfest.

Update 13:06 - De uitzinnige menigte negeert nadrukkelijk de wens van Els om geen vuurwerk af te steken en steekt vuurwerk af. Als dit maar goed gaat.

Update 13:09 - Er wordt geflyerd. Iets met een communistische totalitaire staat en dat dat aantrekkelijk lijkt, maar het bij nadere inspectie helemaal niet is.

Update 13:11 - Wybren van Haga mompelt iets over gentech en Hugo de Jonge. Livestream hierrr. "Alle corrupte ambtenaren bestraffen," roept iemand uit het publiek. "Dat komt straks," aldus van Haga.

Update 13:15 - "Boe voor Hugo de Jonge," zegt Van Haga. "Boeee", roept de menigte. Heel inspirerend.

Update 13:33 - 'Honderden hooligans zijn aan het hergroeperen bij de Koekamp'

Update 13:38 - De A12 is geblokkeerd. "Waar is Antifa dan?" Misschien is het tijd om Els Rechts aan te merken als terroristische organisatie?

Update 13:42 - Pliesie heeft er genoeg van en grijpt in. Dit wordt: een ontzettende kermis.

Update 13:53 - Achterlijk tuig valt politie aan. Trek de stekker er maar uit hoor, lokale driehoek. Hier meer beelden rellen.

Update 14:05 - Er staat een politiewagen in de fik. Wat een puinzooi. Stevige confrontaties her en der tussen agenten en "demonstranten".

Update 14:14 - Kijk, een politieauto die uitbrandt. Wat een godsonmogelijke tokkies.

Update 14:19 - We kunnen hier nog honderd filmpjes plaatsen van het extreemrechtse uitschot waarvan het in Den Haag krioelt vanmiddag maar u begrijpt de strekking.

Update 14:36 - Politie arresteert man, wordt meteen aangevallen door grote groep. Wederom krankzinnige beelden. Overigens ook veel prinsenvlaggen aanwezig.

Update 14:40 - Organisatie zet Viva la Vida van Coldplay op. Niet om het een of ander maar dit zou voor ons ook reden zijn om iets in de hens te zetten.

Update 14:43 - Wilders laat van zich horen, is not amused: "Snoeihard aanpakken dat tuig. Snelweg blokkeren en geweld tegen de politie totaal maar dan ook totaal onacceptabel. Idioten."

Update 14:49 - Geruchten dat de hele zooi wordt afgeblazen. Dat werd: tijd. Staat een vrouw op het podium te blaten dat antifa het gesprek niet aan wil, maar "wij" wel. Klein beetje zelfreflectie zou geen kwaad kunnen. "Wat een kanjers zijn jullie. Jullie zijn allemaal toppers." Heb je effe.

Update 14:56 - DEFINITIEF AFGELAST

