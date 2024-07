Hedenochtend Schooffie I op het bordes en waartoe hij ZIJN ambtenaren eerst opdracht toe mag geven is om met een dweil over de vloer van de kleuterklas te gaan, want de boel stroomt alweer over van de tranen. Mevrouwtjes van GroenLinks die mieren over 'donkere wolken boven Den Haag', de volslagen uitgespeelde Nilüfur Gündogan die een wake leidt van een uitgerangeerd clubje haatboomers en dan is er nog het extraspeciale hoekje van de vuilnisbelt. We kunnen Here Hysterica Felix Woudenberg niet ontzeggen dat-ie hart heeft voor de zaak maar deze overijverige schreeuwsmurf van D66 voert nu wel echt een achterhoedegevecht. Hoe zouden zijn hagelslagjes zich voelen, als ze 's ochtends door hun baasje Felix op de bruine boterham zijn gestrooid, om meteen weer te worden uitgemaakt voor FASCIST? Ah ja, door asperger gevoede idealen, hadden we ze maar.

Update - Ook weer gedoe op de A12