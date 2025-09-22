achtergrond

PVV vindt échte slachtoffers Elsfest: PAARDEN

We beg your paarden

Nu de dampen van Elsfest een beetje zijn opgetrokken is het voor de PVV weer tijd om zich met de échte problemen bezig te houden, namelijk de asielproblematiek andere partijen die een politiek slaatje uit rellen willen slaan (bizar echt, hoe durven ze) en de inzet van paarden. Paarden! Dat zijn hele lieve dieren. En die werden dus gewoon door de hooligans de politie in gevaar gebracht. Dat, terwijl Europarlementariër en voormalig gemeenteraadslid Sebastiaan Kruis nog wel een motie had ingediend dat dat niet mocht! We moeten NU een nationaal gesprek hebben over deze paarden. Straks gaat het fout en gebeurt er iets met een paard en dan? Dan kan Sebastiaan Kruis in ieder geval zeggen dat hij ervoor gewaarschuwd heeft. Hoezo heeft Els_rechts nog geen statement afgegeven over de paarden? Waarom zei Sid Lukkassen tijdens zijn speech niks over paarden? Hoe lang kan Eldor van Feggelen paarden nog negeren? Kijk niet langer weg bij de olifant het paard in de kamer. Spreek je uit. Red de paarden, nu het nog kan.

Tags: elsfest, rellen, paarden, politie
@Ronaldo | 22-09-25 | 09:30 | 269 reacties

Praat mee in het Stamcafé

