PVV vindt échte slachtoffers Elsfest: PAARDEN
We beg your paarden
Waarom worden er nog steeds paarden ingezet bij rellen?— Sebastian Kruis (@SebastianKruis) September 21, 2025
Heb ik eerder in de gemeenteraad motie over ingediend, maar dat dieren in gevaar worden gebracht vind ik onaanvaardbaar.
Crowd management: ja.
Rellen: nee.
@HaagsePVV pic.twitter.com/ouLFu1M5IQ
Nu de dampen van Elsfest een beetje zijn opgetrokken is het voor de PVV weer tijd om zich met de échte problemen bezig te houden, namelijk
de asielproblematiek andere partijen die een politiek slaatje uit rellen willen slaan (bizar echt, hoe durven ze) en de inzet van paarden. Paarden! Dat zijn hele lieve dieren. En die werden dus gewoon door de hooligans de politie in gevaar gebracht. Dat, terwijl Europarlementariër en voormalig gemeenteraadslid Sebastiaan Kruis nog wel een motie had ingediend dat dat niet mocht! We moeten NU een nationaal gesprek hebben over deze paarden. Straks gaat het fout en gebeurt er iets met een paard en dan? Dan kan Sebastiaan Kruis in ieder geval zeggen dat hij ervoor gewaarschuwd heeft. Hoezo heeft Els_rechts nog geen statement afgegeven over de paarden? Waarom zei Sid Lukkassen tijdens zijn speech niks over paarden? Hoe lang kan Eldor van Feggelen paarden nog negeren? Kijk niet langer weg bij de olifant het paard in de kamer. Spreek je uit. Red de paarden, nu het nog kan.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Politie schiet verdachte van beroving dood bij McDonald's Capelle aan den IJssel
'Fatbike gestolen door groep mensen'
ME wil nieuw wapen na rellen Den Haag
zo is het niet leuk meer
LIVE. ELSFEST AFGELAST: VELDSLAG, TRAANGAS INGEZET, HEFTIGE CONFRONTATIES MET POLITIE
Veldslag in Den Haag +++ OOK LANDELIJK BUREAU D66 AANGEVALLEN +++ Sid Lukkassen niet onopgemerkt gebleven
LIVE. Het is eindelijk zover, Elsfest 2025
Mainstream media negeren het volledig maar dit is een waterscheiding