Veertien stomme obligate jeuk-tweets over de Elsfest Rellen in Den Haag (en 1 hele goeie)

op volgorde zelfs

MENSON, DIT IS HANDIG! Een soort van stemwijzer, maar dan zonder bias en sturende psychologische parlementaire mindf*ck-dingesssen. Gratis voor niks, en u hoeft niks in te vullen cq uw IP-nummer, NAW, DigiD of emailadres achter te laten. Loop alle tweets op X (en het tijdstip) ff na, en dan weet u feilloos op welke partij u moet stemmen op 29 oktober. At your service.
Update: 30 aanhoudingen, 2 agenten gewond (Driehoek)

DJ Jopie was ff weg

Late to the party. Het moest van de CDA-spindoctor ofzo...

WINNAAR

Aanvullingen & Verbeteringen: De heer Dassen (Volt) zit niet meer op X, vandaar. Bij dit topic is abusievelijk een verkeerde foto opgedoken. Bovenstaand beeld was niet Den Haag vandaag, maar Rotterdam, waar Hamas een EK honkbal-wedstrijd tussen Israël en Frankrijk probeerde te saboteren. We betreuren de ontstane ophef. Namens de GeenStijl Ombudsman excuus voor het ongemak.

Tags: elsfest, rellen, malieveld
@Pritt Stift | 20-09-25 | 19:33 | 362 reacties

