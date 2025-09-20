Veertien stomme obligate jeuk-tweets over de Elsfest Rellen in Den Haag (en 1 hele goeie)
op volgorde zelfs
MENSON, DIT IS HANDIG! Een soort van stemwijzer, maar dan zonder bias en sturende psychologische parlementaire mindf*ck-dingesssen. Gratis voor niks, en u hoeft niks in te vullen cq uw IP-nummer, NAW, DigiD of emailadres achter te laten. Loop alle tweets op X (en het tijdstip) ff na, en dan weet u feilloos op welke partij u moet stemmen op 29 oktober. At your service.
Update: 30 aanhoudingen, 2 agenten gewond (Driehoek)
Snoeihard aanpakken dat tuig.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 20, 2025
Snelweg blokkeren en geweld tegen de politie totaal maar dan ook totaal onacceptabel. Idioten. https://t.co/pDD8SsDisW
Totaal onacceptabel wat we vandaag in Den Haag zien. Schandalig. Hoop dat veel van deze raddraaiers worden opgepakt.— Mirjam Bikker (@mirjambikker) September 20, 2025
Rechts of links, geweld is nooit en dan ook nooit ok. Hoog tijd dat gezichtsbedekkende kleding ook wordt verboden bij zulke demonstraties. https://t.co/72fUalKXoo
DJ Jopie was ff weg
Ongelofelijke schande dit. Protest mag maar dit is alle perken te buiten! Rellen, geweld, blokkeren en brandstichten, niet normaal. Keihard aanpakken en sterkte aan politie en andere hulpdiensten. 💙 https://t.co/TF55xuyzx1— Annabel Nanninga (@ANanninga) September 20, 2025
Niet normaal dit… De vrijheid om te demonstreren is een groot goed maar gedraag je. Respect voor de politie en hulpverleners die in actie moesten komen om de grenzen van onze democratie te bewaken. https://t.co/TJPOzJlGoF— Eddy van Hijum (@vanHijum) September 20, 2025
Extreemrechtse knokploegen terroriseren de straten van Den Haag.— Stephan van Baarle (@StephanvBaarle) September 20, 2025
Dit is het gevolg van het jarenlange normaliseren van de haatpolitiek van Wilders en het wegkijken van extreemrechts extremisme.
Er moet eindelijk een aanpak tegen extreemrechts komen! https://t.co/h0f5aQWwyE
Net de beelden gezien van de rellen rondom de demonstratie in Den Haag.— Lidewij de Vos (@lidewij_devos) September 20, 2025
Demonstreren tegen de massale immigratie is legitiem en noodzakelijk. Maar geweld en vernieling is nóóit de oplossing.
Totaal onacceptabel. https://t.co/XFRXnu7uPA
NSB-vlaggen op het Malieveld. Geweld tegen de politie door extreemrechts. Onacceptabel. Dit zijn Trumpiaanse toestanden, gevoed door politici die angst en verdeeldheid zaaien.— Frans Timmermans (@F__Timmermans) September 20, 2025
Stil blijven is geen optie. Je moet je laten horen. Samen staan we sterker. pic.twitter.com/B0ILxNrz5j
Hoe haal je het in je hoofd om geweld te gebruiken tegen onze agenten?— Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) September 20, 2025
Zorgen dat dit tuig opgepakt wordt, forse straffen opgelegd krijgt en betaalt voor alle schade. https://t.co/yS4vb6rakq
Schandalig wat er vanmiddag op #Malieveld is gebeurd. Wat een gajes. https://t.co/esUAI4s4wp— Caroline van der Plas (@lientje1967) September 20, 2025
De beelden uit Den Haag zijn schokkend. Blokkades, geweld en vernieling zijn onacceptabel. De raddraaiers moeten worden opgepakt en laten we gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties zo snel mogelijk verbieden. https://t.co/2Y2me7iCbD— Chris Stoffer (@chris_stoffer) September 20, 2025
Tuig. Je blijft van politieke partijen af.— Rob Jetten (@RobJetten) September 20, 2025
Als je denkt dat je ons kan intimideren, dikke vette pech. Wij laten ons mooie land nooit afpakken door extremistische relschoppers. pic.twitter.com/vDDEwOtkWU
Opgehitste extreemrechtse knokploegen trekken door de straten van Den Haag. Afschuwelijk. Mijn gedachten gaan uit naar de politiemensen, naar D66 en naar iedereen die moet vluchten voor dit geweld.— Esther Ouwehand (@estherouwehand) September 20, 2025
Dit is fascisme. Dit zijn geen tijden om stil te zijnhttps://t.co/NZJG6DsHm9
Extreemrechtse hordes trekken door Den Haag. Rechtse partijen zijn er snel bij om het geweld te veroordelen.— Jimmy Dijk (@jimmydijk) September 20, 2025
Maar mensen worden al jaren door hen verdeeld en opgejut. Dit is het Nederland na tientallen jaren rechtse politiek.
Tijd voor een sociaal alternatief! pic.twitter.com/Wg003N5Tev
Late to the party. Het moest van de CDA-spindoctor ofzo...
Het geweld in Den Haag is absurd en onacceptabel. Deze kwaadaardige relschoppers moeten hard worden aangepakt. Alle steun voor de politie die hier namens ons allemaal, met gevaar voor eigen leven, de orde terugbrengt.— Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) September 20, 2025
WINNAAR
TROTS OP AL ME JONGENS 😍😍 WAT EEN BEELDEN #MALIEVELD #elsfest NL en links dit was pas 10% jullie zijn niet klaar als we allemaal op volle oorlogsterkte zijn— UTREG. (@Utreginmehart2) September 20, 2025
Aanvullingen & Verbeteringen: De heer Dassen (Volt) zit niet meer op X, vandaar. Bij dit topic is abusievelijk een verkeerde foto opgedoken. Bovenstaand beeld was niet Den Haag vandaag, maar Rotterdam, waar Hamas een EK honkbal-wedstrijd tussen Israël en Frankrijk probeerde te saboteren. We betreuren de ontstane ophef. Namens de GeenStijl Ombudsman excuus voor het ongemak.
