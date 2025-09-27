achtergrond

Brante & Immink - Bosvechten op het Malieveld

Afl 177

Waarom zou je elkaar in het bos tot poeder rammen, als je ook samen een veldslag tegen de ME kunt beginnen? Dus waren afgelopen zaterdag 's Neerlands bossen vrij van hooliganesk geweld en werd optie twee onder de naam Elsfest geprobeerd. Het zag er niet uit alsof de bosvechters het lachen verging, want de ME deed veel, maar het zag er niet uit als winnen. Het was maar goed dat het traangas van één kant kwam, zullen we maar zeggen.

Ondertussen vragen steeds meer mensen zich af hoe Michiel de Ruyter het in zijn hoofd haalde om een NSB-vlag in de mast te hijsen.

Tags: brante & immink, malieveld, prinsenvlag
@Brante en Immink | 27-09-25

