Brante & Immink - Het is weer wintertijd tijd

Hoi Allemaal, vandaag met Marjolein. Maarten zit op een eiland

Stormen zwellen aan, dagen worden korter, stemmingen worden grauwer, dat kan maar één ding betekenen: de wintertijd staat weer voor de deur. Niemand wil het, het klopt niet, en toch is het ooit ingevoerd. Om te bezuinigen was het idee. Maar dat doet het niet. Dat zeggen wetenschappers waar nu juist weer niet naar geluisterd wordt. Stikstof houdt de bouw van talloze huizen tegen, COVID-vaccins worden ingevoerd, allemaal uit naam van de wetenschap. Twee keer per jaar de tijd verzetten is echter een in steen gebeitelde waarheid waar je vanaf moet blijven. Bereid u voor, neem gepaste maatregelen en geniet in godsnaam van dat extra uurtje licht in de ochtend. Aan het eind van de dag zal de weg huiswaarts lang en donker zijn.

Tags: brante & immink, marjolein, wintertijd
@Brante en Immink | 25-10-25 | 18:00 | 108 reacties

