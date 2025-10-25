achtergrond

OPGELET. Vannacht wordt uw tijdsbesef GESLOOPT

Stop de tijd!

Dit

Identificeert zich 's nachts als dit

Het is weer die tijd van het jaar dat die tijd van het jaar VERANDERT. Vannacht gaat uw klok, en als het goed is de klok van iedereen met een klok in Nederland, een uurtje vooruit achteruit ja toch vooruit o nee achteruit. En dat zorgt voor HORROR, want we krijgen misschien wel een extra uurtje broodnodige winterslaap, maar hoe hoe laat moeten we nou in godsnaam opstaan? Tot hoe laat kan Patricia nog in haar kadetjes worden geknepen op de zondagochtend? Is het brood nog wel vers na een extra uur vrieskou? O nee God, Maud en Lia beginnen niet een uurtje later met PAPAMAMA krijsen. HUH is de zon nu al op? WAT, nu al donker? ZES UUR: NOG HELEMAAL GEEN HONGER. Onze identiteit wordt gekraakt, gebroken en gesloopt door de KLOK. Durft u nog op de klok te kijken? Nee, DE HORROR, DE HORROR. Hangen we onszelf vannacht op om twee of drie uur? Hoe overleven we deze totale staat van verwarring die met een snelheden van storm Benjamin naar u op weg is om u te vernederen ten overstaan van uw partner? De klok geeft u billenkoek. De klok streelt uw wang met een mes tijdens dat extra uurtje. Mensen, we gaan allemaal DEAUD. Dus vergeet vooral niet uw klok vannacht om 03.00 uur naar 02.00 uur te smijten, kunnen we weer genieten van die onbezorgde, o zo gezellige WINTERTIJD. Zin in!

Wat kan ons die rekening schelen RTL, dit gaat om LEVENS

Tags: wintertijd, klok, klok verzetten
@Dorbeck | 25-10-25 | 15:00 | 159 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

