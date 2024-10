JAWEL vannacht is het weer zover: u mag de klok een uurtje naar achteren schuiven. Alle dieren zijn helemaal over de pis. Moeder hert maakt Bambi te vroeg wakker, zoon mier moet met de ochtendkorsten in z'n ogen al aan het werk van z'n communistische vader en de grauwe klauwier (de soennitische islam onder de dieren) spiest z'n politieke tegenstanders een uurtje eerder aan het hek. Langer zuipen, slapen, nachtbraken, verdrietig zijn, gelukkig zijn, spacen, nachtdienst hebben, met uw vriendinnetje muilen - of al die andere dingen die wij nooit doen. Spoorboekje geldt nog steeds. Het is alweer dagenlang bal in de media, van Telegraaf tot Alphen Centraal tot rheden.nieuws en al die andere belangrijke media die ieder jaar met precies hetzelfde zouteloze stuk over de wintertijd komen. Mensch, erger je niet. Vannacht wintertijd. Veel plezier.