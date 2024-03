Allemaal van harte welkom in de wondere wereld van de zomertijd. Er is een verdwaald hert aangereden, er staan wat kindertjes volslagen hyper veel te vroeg aan uw bed om een taart te gaan bakken, de bejaarden zitten al aan de advocaat, de radartjes van de NOS zijn vastgelopen in permanente discussie en een of andere messenzwaaier vergiste zich in de openingstijden van een café in Ede. Kan gebeuren! Even lezen welke media een of andere slaapneuroloog hebben ingezet om te roepen dat het allemaal zo slecht is... O ja, allemaal. Nou van harte gefeliciteerd he, Samantha begon om 9.00 uur aan uw kop te zeiken i.p.v. om 8.00 uur. Echt een weeeeereld van verschil.