Het is misschien niet altijd mooi weer, maar zoals het eeuwenoude Nederlandse gezegde luidt: mei staat vooraan de rij (voor zon). WeerOnline schrijft: "Vandaag blijft het overwegend droog bij maxima die uitkomen tussen 16 en 20 graden. (...) De temperatuurstijging zet nog even door. Zo kan het woensdag in het oosten van het land zelfs zomers warm worden met 25 of 26 graden." Maar niets goeds is gratis, u rekent af in onweer.

Hoe dan ook, neem het ervan makkers hard voor gewerkt.