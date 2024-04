Ooit hoorden we, na een dramatische pot voetbal en een elftal bier in de kantine, een opmerkelijk verhaal van onze grensrechter. Die grens had een neef en die had een vriendin en die had vroeger een buurman die ooit van iemand had gehoord dat daar de beste vriend van bij de RBO werkte. En die had dus gehoord dat het ALTIJD goed weer is op Koningsdag want: "Daar zorgen we dan wel voor." Want economie, want het volk tevreden, u kent het wel. Klonk allemaal als een heel logisch verhaal dus dat werd natuurlijk een keihard topic. Ook in de jaren daarna: altijd mooi weer. Geen centje pijn. En nu vandaag: KUTWEER. Nou, dus zijn we grote jongens. Het is NIET altijd mooi weer op Koningsdag! Of... zouden ze het bewust een jaartje laten regenen zodat we geen argwaan krijgen??!?!?!?!?!?!