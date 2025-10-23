We gaan BEGINNEN! Storm Benjamin kan ieder moment aan land komen, en vervolgens VERWOESTEND uithalen aan de Nederlandse kusten. Dit topic wordt ge-update met omgewaaide bomen, omgeslagen zeilbootjes, die weggewaaide witte tuinstoel, gecancelde voetbalwedstrijden, een kiter uit Wijk aan Zee die ergens op de Veluwe terechtkomt en natuurlijk die social media-zeikstengel die VrOeGeR HaDdEn We GEeN CodE OrAnJE! roept. Later meer. Na de break realtime live storm- en strandcams. Sterkte allemaal, in de niet-paarsrode gebieden.

Update: Wedstrijd Feyenoord weer verplaatst, niet om 16:30 uur, maar om 21:00 uur

Update: Zwaartepunt storm in ROTTERDAM, tussen 17:00-20:00 uur

Update: Zeelandbrug, DE BEELDEN

Hoppa: HONDERD km/h windstoot GEHAALD