Kijk in godsnaam uit voor WINDSTOTEN van 80 km/u en vallende bomen
Weertje hè
Het RIVM van de lucht (KNMI) waarschuwt voor windstoten van plaatselijk wel 80 kilometer per uur en dat betekent Co de Geel. In Rotterdam viel een "flinke boom" op een bovenleiding van een tram en de Apeldoornseweg in Arnhem werd volledig afgesloten door twee omgevallen bomen die twee geparkeerde auto's net aan misten. En alsof alles nog niet erg genoeg was vindt de corsorondgang in Lichtenvoorde ook geen doorgang. Maar hoe is het bij u, want daar horen we u dus nooit over. Zijn er nog stoelen omgewaaid in de tuin? Nog paraplu's binnestebuiten geblazen? Of, god behoede, uw hoed verloren?
