9 NOODSCENARIO'S voor het KNMI in De Bilt

iedereen paniek

1 - Davina Michelle denkt dat het een microfoon is, klimt op het dak en begint te schreeuwen, waardoor alle aardbevingsmeters uitslaan en 200.000 Groningers zelfmoord plegen door in de Waddenzee te springen
2 - Heleen van Royen denkt dat het een Magic Wand is, klimt op het dak waarna het KNMI getroffen wordt door ernstige lekkage door hitsige milfsappen die zich door alle apparatuur heenvreet tot en met de atoomschuilkelder onder het gebouw toe
3 - Die grappige volkstuinders in die hutjes op de voorgrond zijn in werkelijkheid Amerikaanse hackers die via de KNMI-WiFi de lange termijn wintervoorspellingen constant naar beneden bijstellen zodat de VS nog wat schepen met LNG-gas kunnen leveren
4 - Marc Putto wordt directeur
5 - De Weeralarm-rellen van 2028. Nederland is het spuugzat dat we weer binnen moeten blijven en ramen en deuren moeten sluiten wegens CODE GEEL (lokaal kans op lichtemotregen)
6 - Iemand heeft de Chinezen wijsgemaakt dat dit de Centrale Militaire Luchtafweer Command is, en na 500.000 drones met vacuümbommen is heel Utrecht veranderd in een... ideaal wolvenreservaat
7 - Gerrit Hiemstra
8 - Opeens beginnen alle medewerkers op een maandagochtend plotseling te projectielhoesten door een merkwaardig virus dat is ontsnapt uit de atoomschuilkerder (zie ook: 2) waarna er tot quarantaine wordt overgegaan en het hele gebouw met drie meter dik zelfhelend Romeins beton wordt bedekt voor 1000 jaar
9 - Zo, dat waren er alvast 8, nou mag u wat roepen in de comments - succes

Tags: knmi, klimaat, IEDEREEN PANIEK
@Pritt Stift | 12-12-25 | 14:29 | 103 reacties

Reaguursels

