Feest jongens, er komen windmolens in het Groene Hart. Zeg maar waar randstedelingen naar uitwijken als ze zoeken naar iets dat in de buurt komt van 'landschap'. Het moest er een keer van komen, datgeen wat veel niet-randstedelingen voorheen hun 'landschap' noemden is of wordt immers al volgebouwd met die groene krachtbronnen lijkbleke uitzichtbedervers. Uiteraard waren omwonenden overwegend tegen, het worden immers ook geen kleine jongens: de grootsten worden TWEEHONDERDVEERTIG meter hoog maar ach. Het is een feest voor iedereen met een Groen Hart. Hoera, weer 67 wolkenkrabbende en vogelvermorzelende druppels op de gloeiendegloeiende klimaatplaat erbij. Nu maar hopen dat ze een beetje gaan renderen.