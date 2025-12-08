Rekenblunder ambtenaren, veel minder groene stroom in 2040 dan verondersteld
foutje berdankt
Ergens is dit ook wel weer schitterend. "Van alle groene stroom die Nederland in 2040 op hoopt te wekken, gaat na bijstellingen tot wel 20 procent in rook op," concludeert Trouw, na onderzoek van onder andere de TU Delft. Dat komt, omdat windmolens in de Noordzee net ambtenaren zijn. Als je er heel veel heel dicht op elkaar zet, zitten ze elkaar alleen maar in de weg en gaan ze vanzelf minder opleveren. Dus moeten we
alle ambtenaren de Noordzee in dirigeren nog veel meer windmolens in al bestaande parken plempen, tot 50 procent meer om de gestelde doelen - 60 procent van de groene energie in 2040 - te kunnen bereiken. Een universitair hoofddocent Windenergie van de TU Delft waarschuwt dat dit de economie gaat "maken of breken". Nou, dat zal dan wel weer breken worden. Mooi!
