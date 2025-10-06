achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nederland weer Nederland: Ambtenaren verplicht aan de Hollandse kost

Hmm lekker

Dat is snel: vorige week lazen we nog dat de boven ons gestelden aan onze ballen willen zitten en nu lezen we dat ambtenaren deze week onder dwang van de Tweede Kamer aan de Hollandse kost moeten. Dat breekt de hartjes van Lidwien, Abdelhak en Josien op het ministerie, want die houden juist van exotische gerechten als kip met rijst of McDonald's. Maar nu krijgen ze (vega) ballen. Uw PVV-stem heeft op de valreep toch nog zin gehad. Nederland weer Nederland! Snappen we meteen waar die tegenwerking vanuit de ambtenarij nou vandaan kwam, het is immers niet leuk om gepest te worden met de Hollandse cuisine, laat staan dat de ministeriegaarkeuken opgaat voor een Michelinster. Hieronder vast wat plaatjes voor ambtenaren ter mentale voorbereiding. Snel de yoga-classpass upgraden en Barry de coach inlichten, anders overleven jullie dit niet. (Ander voedsel is stiekem nog te krijgen via dealers)

Eet smakelijk

GEEN GEHAKTBAL TE ZIEN!!1!

Tags: hollandse kost, eten, ambtenaren
@Dorbeck | 06-10-25 | 11:45 | 207 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

We krijgen een... "schuilplaatscoördinator"

"Advies: Wijs snel schuilplekken aan voor naderend klimaatonheil"

@Pritt Stift | 22-05-25 | 10:00 | 222 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.