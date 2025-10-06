Nederland weer Nederland: Ambtenaren verplicht aan de Hollandse kost
Hmm lekker
Dat is snel: vorige week lazen we nog dat de boven ons gestelden aan onze ballen willen zitten en nu lezen we dat ambtenaren deze week onder dwang van de Tweede Kamer aan de Hollandse kost moeten. Dat breekt de hartjes van Lidwien, Abdelhak en Josien op het ministerie, want die houden juist van exotische gerechten als kip met rijst of McDonald's. Maar nu krijgen ze (vega) ballen. Uw PVV-stem heeft op de valreep toch nog zin gehad. Nederland weer Nederland! Snappen we meteen waar die tegenwerking vanuit de ambtenarij nou vandaan kwam, het is immers niet leuk om gepest te worden met de Hollandse cuisine, laat staan dat de ministeriegaarkeuken opgaat voor een Michelinster. Hieronder vast wat plaatjes voor ambtenaren ter mentale voorbereiding. Snel de yoga-classpass upgraden en Barry de coach inlichten, anders overleven jullie dit niet. (Ander voedsel is stiekem nog te krijgen via dealers)
Eet smakelijk
GEEN GEHAKTBAL TE ZIEN!!1!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ambtenaren 020 ziek van ambtenaren 020
Blijven massaal thuis
Volkskrant gaat compleet Raisa op eten Lowlands
Erst kommt das Festival, dann kommt das Fressen!
Rijkswaterstaat bezuinigt 50 MILJOEN op o.a. lunches en sportdagen ambtenaren
Oke met enige nadruk op ".o.a." maar toch
Ambtenaarflatie loopt spuigaten uit. Overheid doet niets
Gezocht: De Man van ZES miljard (mag ook een vrouw zijn)
We krijgen een... "schuilplaatscoördinator"
"Advies: Wijs snel schuilplekken aan voor naderend klimaatonheil"
Grootste hart- en vaatziekten hub van Europa opent naast de A12, 18.000 m2 hele gore vette troep
Waar een klein land dik van kan worden
OOGSTTIJD WIT GOUD BEGONNEN
Poldercoke is terug