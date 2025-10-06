Dat is snel: vorige week lazen we nog dat de boven ons gestelden aan onze ballen willen zitten en nu lezen we dat ambtenaren deze week onder dwang van de Tweede Kamer aan de Hollandse kost moeten. Dat breekt de hartjes van Lidwien, Abdelhak en Josien op het ministerie, want die houden juist van exotische gerechten als kip met rijst of McDonald's. Maar nu krijgen ze (vega) ballen. Uw PVV-stem heeft op de valreep toch nog zin gehad. Nederland weer Nederland! Snappen we meteen waar die tegenwerking vanuit de ambtenarij nou vandaan kwam, het is immers niet leuk om gepest te worden met de Hollandse cuisine, laat staan dat de ministeriegaarkeuken opgaat voor een Michelinster. Hieronder vast wat plaatjes voor ambtenaren ter mentale voorbereiding. Snel de yoga-classpass upgraden en Barry de coach inlichten, anders overleven jullie dit niet. (Ander voedsel is stiekem nog te krijgen via dealers)